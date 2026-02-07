Privohen nga liria tre persona nga Gostivari, policia u gjeti marihuanë
Sektori për Punë të Brendshme - Gostivar ka privuar nga liria tre persona apsi gjatë kontrollit, në automjetin e tyre u gjet marihuanë.
Përveç kësaj, siç njofon policia edhe automjeti me të cilin po udhëtonte ishte i paregjistruar ndërsa shoferi 24-vjeçar që e drejtonte makinën ishte pa patentë shoferi.
“Më 06.02.2026 rreth orës 22:00 në Gostivar, zyrtarë policorë nga SPB Gostivar i privuan nga liria H.L. (23), B.Z. (27) dhe A.Z. (24), të gjithë nga Gostivari. Gjatë kontrollit të një automjeti me targa të Gostivarit, te H.L. u gjet një kuti me marihuanë. Gjithashtu, u konstatua se shoferi A.Z. e drejtonte automjetin pa leje drejtimi, ndërsa automjeti kishte regjistrim të skaduar. Automjeti është konfiskuar, ndërsa personat janë mbajtur në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatiten parashtresa përkatëse”, thuhet në njoftimin e policisë.