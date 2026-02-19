Prishtina Mall konfirmon marrëveshjen për “Beauty Fair Kosova 2026”në partneritet me MODUS Events dhe PR Solutions
Prishtina Mall ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me MODUS Events dhe PR Solutions për organizimin e Beauty Fair Kosova 2026, duke konfirmuar mbajtjën e panairit më të madh tëindustrisë së bukurisë në vend.
Ky partneritet shënon një hap të rëndësishëm në krijimin e një hapsire të përshtatshme ku brendet, profesionistët dhe bizneset e këtij sektori mund të prezantojnë risitë dhe të zgjerojnë bashkëpunimet e tyre.
Panairi do të mbahet më 24, 25 dhe 26 prill 2026, në hapsirën e dedikuar në Prishtina Mall, një vendtakim që ofron standarde të larta organizimi dhe kushte dinjitoze për realizimin e ngjarjeve të këtij niveli.Organizimi në këtë lokacion garanton përvojë profesionale për ekspozuesit, por edhe epozicionon panairin si një pikë referimi për zhvillimin dhe promovimin e industrisë së bukurisë në Kosovë.
Beauty Fair Kosova 2026 pritet të mbledhë dhjetëra brende, klinika estetike, sallone bukurie dhe kompani të specializuara të fushës.
Bizneset e interesuara për t’u bërë pjesë e panairit mund të rezervojnë hapësirën e tyre dhe tëpërfitojnë nga ky event promovimi dhe rrjetëzimi.