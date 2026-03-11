Prishtina i bashkohet platformës ndërkombëtare “The Sorority”, dhuna mund të raportohet edhe përmes aplikacionit
Kryetari i Prishtina, Perparim Rama, ka njoftuar se nga sot rastet e dhunës mund të raportohen edhe përmes aplikacionit mobil The Sorority.
Sipas Ramës, kjo është bërë e mundur pas nënshkrimit të një marrëveshjeje bashkëpunimi ndërmjet Kryeqytetit dhe The Sorority Foundation, e cila është realizuar në ambientet e Instituti Francez i Kosovës.
“Prej sot, dhuna mund të raportohet edhe përmes aplikacionit ‘The Sorority’. Me marrëveshjen e bashkëpunimit që nënshkruam në Institutin Francez të Kosovës me The Sorority Foundation, Kryeqyteti Prishtina i bashkohet një rrjeti ndërkombëtar solidariteti që u mundëson grave të kërkojnë ndihmë, të njoftojnë komunitetin dhe të lidhen më shpejt me mbështetjen e nevojshme”, ka shkruar Rama.
Ai ka bërë të ditur se aplikacioni mund të shkarkohet nga platformat online, duke shtuar se qëllimi i këtij bashkëpunimi është rritja e sigurisë dhe mbështetjes për qytetarët.
“Ne jemi këtu që secili qytetar të ndihet i sigurt”, ka theksuar Rama. /Telegrafi/