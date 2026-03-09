Prime Travel nis bashkëpunimin me Beond Airlines: çfarë duhet të dinë klientët
Një mundësi e re udhëtimi për klientët e Prime Travel vjen përmes marrëveshjes së bashkëpunimit me Beond Airlines, një kompani ajrore e fokusuar ekskluzivisht në fluturimet Business Class.
Në këtë kompani ajrore, i gjithë avioni është i dedikuar për këtë kategori, çka do të thotë se çdo pasagjer udhëton me të njëjtin standard shërbimi dhe komoditeti gjatë gjithë fluturimit. Përmes këtij bashkëpunimi, Prime Travel synon të ofrojë alternativa të reja udhëtimi për klientët që kërkojnë një nivel të lartë shërbimi gjatë udhëtimit.
Çfarë është Beond Airlines?
Beond Airlines është një kompani ajrore e fokusuar në fluturime në Business Class dhe në organizimin e udhëtimeve drejt destinacioneve të pushimit. Koncepti i kompanisë lidhet me ofrimin e një përvoje të plotë gjatë fluturimit, duke përfshirë shërbimin në kabinë, ushqimin dhe ambientin e udhëtimit.
Fluturimet e saj janë të orientuara kryesisht drejt destinacioneve turistike, ku udhëtarët kanë mundësi të kombinojnë transportin ajror me pushime në vende të njohura për natyrën dhe turizmin.
Pikat e nisjes së fluturimeve:
Beond operon fluturime direkte drejt Maldiveve nga disa qytete evropiane. Pikat aktuale të nisjes përfshijnë:
- Zurich - Maldives
- Munich - Maldives
- Milano - Maldives
Këto linja krijojnë mundësi udhëtimi për turistët që kërkojnë lidhje direkte drejt një prej destinacioneve më të njohura turistike në botë.
Çfarë do të thotë ky partneritet për klientët tanë?
Përmes këtij partneriteti, Prime Travel do të ofrojë për klientët e tij qasje në fluturimet e Beond dhe në organizimin e paketave të udhëtimit drejt Maldiveve. Bashkëpunimi përfshin disa elemente kryesore që lidhen me mënyrën e organizimit të udhëtimit.
1. Destinacione turistike ndërkombëtare
Fluturimet e Beond janë të orientuara drejt destinacioneve të pushimit dhe krijojnë mundësi për udhëtime drejt zonave turistike të njohura.
2. Shërbime gjatë udhëtimit
Udhëtarët udhëtojnë në Business Class, me shërbim në kabinë dhe hapësira të dedikuara për pasagjerët gjatë fluturimit.
3. Organizim i udhëtimit sipas kërkesës së klientit
Prime Travel organizon udhëtimin duke përfshirë rezervimet e fluturimeve dhe paketat turistike që lidhen me destinacionin.
4.Përvoja e udhëtimit si pjesë e pushimit
Në këtë model udhëtimi, fluturimi konsiderohet pjesë e përvojës së përgjithshme të pushimit dhe jo vetëm transport drejt destinacionit.
Pse të rezervoni Beond përmes Prime Travel?
Përmes këtij bashkëpunimi, Prime Travel zgjeron ofertën e tij për udhëtarët që planifikojnë pushime ndërkombëtare. Agjencia ofron organizimin e udhëtimit nga rezervimi i fluturimit deri te paketat turistike në destinacion.
Fluturimet e Beond mund të shfrytëzohen për pushime, udhëtime familjare ose udhëtime biznesi, duke lidhur qytetet evropiane me destinacionin turistik në Maldive.
Si të mësoni më shumë
Prime Travel ka bërë të ditur se klientët mund të informohen për paketat dhe ofertat përmes formës së kërkesës online.
Për më shumë informacione dhe për të parë paketat e udhëtimit, vizitoni: https://shoort.ch/primetravel-telegrafi