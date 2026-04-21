Prezantohet Hyundai Ioniq 3
Hyundai ka zbuluar Ioniq 3, makinën e saj elektrike kompakte për Evropën. Pavarësisht se duket si një Genesis GV60 më i mprehtë, Ioniq 3 është në fakt shumë më i vogël se crossover-i luksoz.
Është gjithashtu automjeti i parë në kontinent me sistemin e ri të infotainment Pleos Connect të prodhuesit të automjeteve, transmeton Telegrafi.
Ioniq 3 përdor arkitekturën E-GMP 400 volt të Hyundai-t. Ka një motor të vetëm përpara - pa bagazh përpara - që ofron deri në 147 kuaj fuqi në modelin Standard Range, i cili ka një bateri prej 42.2 kilovat-orë dhe deri në 213 milje autonomi sipas WLTP të Evropës.
Modeli me autonomi të gjatë ka një bateri prej 61.0 kWh dhe deri në 308 milje autonomi. Gjithashtu ka më pak fuqi sesa varianti standard, me 135 kuaj fuqi në dispozicion, dhe është më i ngadalshëm në 62 milje në orë, 9.0 sekonda kundrejt 9.6.
Çift rrotullues është i njëjtë për të dyja me 184 nm, dhe Hyundai e kufizon shpejtësinë maksimale në 170 km/orë.
Ioniq 3 vesh gjuhën e re të dizajnit Art of Steel të Hyundai, të cilën e pamë së fundmi në konceptin Boulder të markës. Ai gjithashtu ka një koeficient të rezistencës prej 0.263 dhe mat 163.6 inç të gjatë, 15.3 inç më të shkurtër se GV60.
Brenda, vetura elektrike është i para në Evropë që ka sistemin Pleos Connect Infotainment të Hyundai. Ai përdor sistemin operativ Android Automotive dhe vjen me një ekran 12.9 inç ose 14.6 inç, varësisht nga versioni, i cili përfshin një variant N Line.
Ndërsa Hyundai zbuloi Pleos-in e ri në vitin 2025 pa asnjë buton fizik, Ioniq 3 ka një rresht të tyre poshtë ekranit. Ka çelësa për ulëset me ngrohje, kontrollin e temperaturës, shpejtësinë e ventilatorit dhe modalitetin HVAC, si dhe një çelës për volumin.
Hyundai thotë se Ioniq 3 ka 15.6 metra kub hapësirë bagazhi, duke përfshirë 4.2 metra kub në Megabox, një kuti të integruar depozitimi nën dyshemenë e rreme të bagazhit.
Karakteristika të tjera të disponueshme përfshijnë një sistem audio premium Bose, kontroll klime me dy zona dhe ndriçim ambienti LED.