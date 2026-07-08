Presidenti polak kërkon bazë të përhershme ushtarake amerikane në Poloni
Presidenti i Polonisë, Karol Nawrocki, deklaroi se Varshava dëshiron krijimin e një baze të përhershme ushtarake amerikane në territorin e saj.
Duke folur në samitin e NATO-s në Ankara, Nawrocki tha se aktualisht në Poloni janë të vendosur rreth 10 mijë trupa amerikane dhe se prania e tyre duhet të shndërrohet në një angazhim afatgjatë përmes një baze të përhershme.
"Jam i bindur se ushtarët amerikanë do të qëndrojnë në Poloni dhe së bashku me trupat polake do të ndihmojnë në mbrojtjen e Evropës Qendrore dhe Lindore, si dhe kufijve të NATO-s", deklaroi Nawrocki.
Kërkesa e Polonisë për një prani më të madhe dhe më të qëndrueshme ushtarake amerikane vjen në një kohë kur vendet e krahut lindor të NATO-s po rrisin kapacitetet e tyre të mbrojtjes, për shkak të shqetësimeve të sigurisë të lidhura me luftën në Ukrainë dhe aktivitetet ushtarake të Rusisë.
Polonia është një nga aleatët më të mëdhenj të SHBA-së në Evropë dhe ka rritur ndjeshëm shpenzimet për mbrojtjen, duke synuar forcimin e rolit të saj si një pikë kyçe e mbrojtjes së krahut lindor të NATO-s. /Telegrafi/