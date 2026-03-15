Presidenti kroat për armatosjen e Serbisë: Ata po furnizohen edhe me armë sulmi, kjo më shqetëson
Presidenti kroat Zoran Millanoviq mori pjesë në hapjen e turneut të parë të shahut "Sanjin Shpanoviq" në Zagreb.
Pas hapjes, ai dha edhe një deklaratë për mediat. Që në fillim, ai komentoi për armatimin e Serbisë.
"Blerja e raketave? Ky është vendimi i tyre sovran. Duhet të pranoj se nuk e di se çfarë duan të arrijnë me atë lloj armatimi. Ata shpenzojnë shumë. Zoti na ruajt nga vijnë të gjitha këto fonde dhe nëse gjithçka është paguar. Fakti është se Kina u shiti diçka. Pse Serbia po e bën këtë - deri në një farë mase e kuptoj që ata duan të kenë një sistem të fortë mbrojtës, por ata gjithashtu po furnizohen me armë sulmuese. Edhe kjo më shqetëson, por nga ana tjetër, Kroacia është në NATO dhe Bashkimin Evropian", tha Millanoviq.
Ai shtoi gjithashtu se presidenti serb Aleksandar Vuçiq po bën deklarata të pazakonta, transmeton Telegrafi.
“E kam paralajmëruar tashmë një herë se asnjë memorandum i Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës për bashkëpunim në fushën e ushtrisë i nënshkruar nga ministri nuk është ndonjë lloj aleance ushtarake. Ja ku është dy ditë më parë duke folur për planin e Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë për të sulmuar Serbinë. Ky është një njeri mjaft interesant. Si sulmojmë? Me çfarë? Nuk kemi ushtri për këtë. Atëherë mund të më besoni fjalën time, në fund të fundit, unë vendos për këtë. Kjo nuk është gjë e mirë për t'u dëgjuar, përveç faktit se është budallallëk”, tha Milanoviq.
“Nuk e pashë që Pllenkoviq në letrën e tij drejtuar Sekretarit të NATO-s, kur ai tashmë po padit dhe ankohet për Serbinë, u ankua edhe për Izraelin, i cili, përmes veprimeve të tij, i mundëson Serbisë të jetë dy herë më e fortë. Një raketë kineze është një gjë, një sistem bllokimi rus është një tjetër. Gjëra të këqija, por Izraeli është aty për ta bërë gjithçka më të mirë, më të këndshme dhe më të bukur, dhe është aleati ynë strategjik”, tha Milanoviq.