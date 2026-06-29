Presidenti iranian thotë se 6 miliardë dollarë asete të ngrira në Katar do të kthehen
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian ka thënë se gjysma e aseteve të ngrira të Iranit që mbahen në Katar do të kthehen në Teheran.
Pezeshkian u citua nga agjencia e lajmeve Tasnim të ketë bërë njoftimin gjatë takimeve me klerikë të lartë iranianë në qytetin e Qom, transmeton Telegrafi.
"Bazuar në planet e bëra, 6 miliardë dollarë nga gjithsej 12 miliardë dollarë të burimeve të Iranit në Katar do të kthehen në vend, dhe po kryhen edhe ndjekjet e nevojshme për kthimin e pjesës së mbetur të këtyre burimeve", u citua të ketë thënë Pezeshkian.
Zyrtarët amerikanë kanë thënë se ende nuk janë liruar asete të ngrira iraniane.
Një zyrtar amerikan tha të hënën në një deklaratë: "Asetet iraniane që lirohen do të përdoren për të blerë produkte bujqësore amerikane për të ushqyer popullin iranian. Çdo lirim fondesh për blerje humanitare do të lidhet me performancën dhe zbatimin e MOU nga Irani".
Memorandumi i mirëkuptimit i rënë dakord midis SHBA-së dhe Iranit në fillim të këtij muaji përcaktoi që Uashingtoni "merr përsipër të vërë plotësisht në dispozicion për përdorim fondet dhe asetet e ngrira ose të kufizuara të Republikës Islamike të Iranit pas zbatimit" të marrëveshjes.
Irani ka këmbëngulur prej kohësh në bisedime që kthimi i aseteve të ngrira në bankat e huaja duhet të jetë pjesë e procesit pas nënshkrimit të memorandumit. /Telegrafi/