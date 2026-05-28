Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa më 2 qershor viziton Shkupin
Presidenti i Këshillit Europian, António Costa, do të udhëtojë për në Ballkanin Perëndimor javën e ardhshme (1-5 qershor) për t’u takuar me udhëheqësit nga rajoni dhe për të bashkëkryesuar Samitin BE-Ballkani Perëndimor në Tivat, Mali i Zi (më 5 qershor).
Presidenti Costa do të diskutojë mundësitë dhe sfidat rreth zgjerimit, integrimit gradual, bashkëpunimit rajonal, sigurisë dhe stabilitetit.
“Turneu im i dytë në Ballkanin Perëndimor dërgon një sinjal të qartë: angazhimi i BE-së ndaj rajonit është real; po aq real sa edhe mundësia për zgjerim. Momentumi është aty. Tani është koha për të dhënë rezultate,” deklaroi António Costa, President i Këshillit Europian.
Presidenti Costa do të vizitojë gjashtë partnerët e Ballkanit Perëndimor, duke filluar në Sarajevë të hënën, më 1 qershor. Të martën, më 2 qershor, Presidenti Costa do të jetë në Tiranë, pastaj do të vizitojë Shkupin për t’u takuar me kryeministrin Mickoski.
Të mërkurën, më 3 qershor, Presidenti Costa do të shkojë në Prishtinë ndërsa të enjten, më 4 qershor, Presidenti Costa do të vizitojë Beogradin. Turneu do të përfundojë në Mal të Zi.
Më 5 qershor, Presidenti Costa do të bashkë-kryesojë Samitin BE-Ballkan Perëndimor. Tema qendrore e këtij samiti është “Prosperiteti dhe stabiliteti i përbashkët i BE-së dhe Ballkanit Perëndimor”.
Presidenti Costa do të mbajë konferenca për shtyp në të gjitha qytetet që i viziton.