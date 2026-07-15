Portreti i Trumpit në monedhën amerikane
Banorët e Shteteve të Bashkuara së shpejti mund të shohin firmën e presidentit amerikan, Donald Trump në kartëmonedha, ndërsa portreti i tij do të vendoset në një monedhë përkujtimore.
Ky vendim ka ngritur pyetjen nëse kjo përbën shkelje të ligjit federal, i cili ndalon paraqitjen e presidentëve të gjallë në paranë amerikane.
Me rastin e 250-vjetorit të themelimit të Shteteve të Bashkuara, Kovnica Amerikane e Parasë (U.S. Mint) do të nxjerrë monedha përkujtimore njëdollarëshe me figurën e Trumpit.
Administrata amerikane pretendon se kjo lejohet nga një ligj i vitit 2020, i cili i jep ministrit të Financave kompetencën të emetojë monedha njëdollarëshe “me motive që simbolizojnë 250-vjetorin e Shteteve të Bashkuara”.
Në monedhë do të vendoset portreti aktual presidencial i Trumpit, dhe jo dizajni i rekomanduar nga Komisioni për Artet e Bukura, anëtarët e të cilit ishin emëruar nga vetë Trumpi. Vendimin përfundimtar e mori ministri i Financave.
Ministri amerikan i Financave, Scott Bessent, firma e të cilit gjithashtu do të jetë në kartëmonedha, prezantoi ndryshimet në emisionin “Jesse Watters Primetime” në televizionin Fox News dhe deklaroi se paraqitja e Trumpit në monedhë është në përputhje me ligjin.
Bessent gjatë emisionit prezantoi edhe kartëmonedhat e reja 100-dollarëshe. Firma e Trumpit ndodhet në këndin e poshtëm majtas, menjëherë mbi firmën e ministrit të Financave. Administrata Trump prej kohësh po përpiqet të vendosë figurën dhe firmën e presidentit në paranë amerikane, duke e justifikuar këtë me shënimin e 250-vjetorit të themelimit të SHBA-së.
Monedhat përkujtimore njëdollarëshe ndryshojnë nga monedhat prej ari 24-karatësh, në të cilat ndodhet një paraqitje tjetër e Trumpit. /Telegrafi/