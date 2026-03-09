Porsche po mendon të bashkojë Taycan dhe Panamera në një model të vetëm
Porsche po shqyrton bashkimin e Taycan dhe Panamera në një linjë të vetme modelesh të unifikuar me variante benzine, hibride plug-in dhe plotësisht elektrike.
Propozimet janë pjesë e masave më të gjera për uljen e kostove nga CEO i ri i Porsche, Michael Leiters, pas një rënieje të shitjeve globale dhe kostove të mëdha që lidhen me vendimin e ish-CEO-t Oliver Blume vitin e kaluar për të zvogëluar planet e elektrifikimit të firmës.
Frenimi i shpenzimeve të zhvillimit - drejt të cilit do të funksiononte ky bashkim - kuptohet të jetë një fokus kyç për Leiters, transmeton Telegrafi.
Panamera me motor djegieje dhe Taycan elektrik janë të dyja limuzina që qëndrojnë pranë njëra-tjetrës në linjën e Porsche, megjithëse mbështeten nga platforma të ndryshme dhe kanë stile karrocerie thelbësisht të ndryshme.
Panamera bazohet në platformën MSB të Porsche, të cilën e ndan me Bentley Continental GT. Kjo arkitekturë do të zëvendësohet nga PPC më e re kur një Panamera e gjeneratës së tretë të mbërrijë më vonë këtë dekadë.
Ndërkohë, Taycan mbështetet në platformën J1 që ndahet me Audi E-tron GT dhe pasardhësi i tij pritej të migronte në arkitekturën e vonuar SSP Sport.
Me koston e zhvillimit të modeleve të dedikuara elektrike që po peshon gjithnjë e më shumë mbi fitimprurësinë, Porsche po rivlerëson qëndrueshmërinë afatgjatë të përdorimit të Panamera dhe Taycan si programe inxhinierike krejtësisht të ndara.
Burimet kanë sugjeruar se po eksploron ndarjen më të madhe të pjesëve dhe mundësinë e një identiteti të përbashkët, edhe nëse versionet pasardhëse vazhdojnë të përdorin platforma të ndryshme.
Porsche tashmë operon arkitektura paralele nën një emër të vetëm modeli. Macan me djegie vazhdon të shitet së bashku me Macan elektrik në disa tregje, pavarësisht se të dy bazohen në platforma të ndryshme. E njëjta qasje është miratuar me Cayenne. Ende nuk dihet nëse dy limuzinat do të marrin emrin Panamera apo Taycan.
Në të vërtetë, të dy modelet kanë gjurmë të ngjashme, me distanca midis rrotave prej 2950 mm dhe 2900 mm përkatësisht. Këto nuk janë dallime të parëndësishme, por ekspertët e brendshëm kanë sugjeruar se nuk është një vendimtar nëse një model zëvendësues - një që mbështet dy platforma të ndryshme - është projektuar që në fillim me fleksibilitet të mjaftueshëm inxhinierik.
Disponueshmëria e Panamera-s në formën me bazë të zgjatur të rrotave shihet gjithashtu si një rrugë e mundshme për futjen e dy opsioneve të bazës së rrotave për një zëvendësim të Taycan.
Nga një perspektivë financiare, konsolidimi i linjave të modeleve Panamera dhe Taycan është i vështirë për t'u injoruar. Porsche ka shpenzuar tashmë 1.8 miliardë euro në lidhje me zhvillimin e vonuar të platformës dhe ka paralajmëruar për ulje të fitimprurësisë ndërsa ripërpunon strategjinë e saj origjinale të modelit elektrik.
Bashkimi i Panamera-s dhe Taycan në një linjë të vetme modelesh mund të sjellë kursime në departamente të shumta, duke shmangur një situatë ku marka duhet të vendosë të heqë një për shkak të kostove.
Se si mund të stilohet një model i tillë mbetet e paqartë, megjithëse gama aktuale e Cayenne e Porsche-s, ku të dy variantet ICE dhe EV kanë dizajne të dallueshme të jashtme, ofron një plan të mundshëm. /Telegrafi/