Policia sekuestron 7 kg marihuanë në Merdare, arrestohet një person
Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë, ka sekuestruar rreth 7 kilogramë substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë dhe ka arrestuar një person të dyshuar.
Në një aksion të zhvilluar në pikën kufitare në Merdare, Policia ka ndaluar një veturë me targa të huaja, e drejtuar nga një mashkull kosovar. Gjatë kontrollit të automjetit, janë gjetur dhe konfiskuar 7 kg marihuanë, me vlerë tregu rreth 35,000 euro.
Pas këtij aksioni, në koordinim me Prokurorinë Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë, është kryer edhe kontroll i shtëpisë së të dyshuarit në Prizren. Gjatë kontrollit janë sekuestruar prova shtesë që lidhen me rastin, përfshirë: 7 kg marihuanë të ndarë në 24 paketime, 4 vetura, 1 telefon, 9 paketime me qese plastike, 2 aparate për vakum, 2 peshore digjitale dhe prova tjera materiale.
I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në ndalim për 48 orë. Hetimet në lidhje me këtë rast vazhdojnë. /Telegrafi/