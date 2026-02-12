Policia kanadeze identifikon 18-vjeçarin si të dyshuar për të shtënat në Tumbler Ridge
Një 18-vjeçar është emëruar si i dyshuari për të shtënat që vranë tetë persona dhe plagosën dhjetëra të tjerë në British Columbia, Kanada.
Policia tha se Jesse Van Rootselaar u gjet i vdekur në vendngjarje nga një plagë me armë zjarri e shkaktuar vetë. Motivi i sulmit nuk dihet ende.
Gjashtë persona u vranë dhe të paktën 25 të tjerë u plagosën në shkollën e mesme Tumbler Ridge. Dy të tjerë - nëna e të dyshuarit, 39 vjeç, dhe vëllai i njerkut, 11 vjeç - u gjetën të vdekur në një shtëpi aty pranë.
Autoritetet thanë se Van Rootselaar lindi si mashkull biologjik, por u identifikua si grua, transmeton Telegrafi.
"Mund të them se Jesse lindi si mashkull biologjik i cili afërsisht gjashtë vjet më parë filloi të shndërrohej në femër. Të shtënat në shtëpinë aty pranë ndodhën së pari, pastaj i dyshuari shkoi në shkollë", tha Dwayne McDonald, zëvendëskomisioneri i policisë mbretërore kanadeze.
Viktimat në shkollë ishin një edukatore 39-vjeçare, tre nxënëse, të gjitha 12 vjeç, dhe dy nxënës, njëri 12 vjeç dhe tjetri 13 vjeç. Autoritetet nuk besojnë se ka të dyshuar të tjerë të përfshirë në të shtënat.
Policia tha se kishte vizituar shtëpinë e familjes së të dyshuarit në disa raste gjatë disa viteve të fundit, me disa telefonata që lidheshin me shqetësime për shëndetin mendor.
Van Rootselaar ishte i njohur për policinë dhe "ne kemi filluar procesin e kontaktimit" me sistemin publik të kujdesit shëndetësor për të "kuptuar se çfarë ndërveprimesh mund të kenë ndodhur", tha kryeministri i British Columbia, David Eby, në një konferencë për shtyp jashtë bashkisë së Tumbler Ridge vonë të mërkurën në mbrëmje.
I dyshuari më parë kishte një leje të vlefshme për armëmbajtje që kishte skaduar që atëherë, tha McDonald.
Policia tha se Van Rootselaar e kishte braktisur shkollën e mesme Tumbler Ridge katër vjet më parë.
Rreth orës 13:30 të martën, policia mori një raport për një person aktiv me armë në shkollën e mesme Tumbler Ridge. Oficerët mbërritën në vendngjarje brenda dy minutash nga telefonata, dëgjuan të shtëna me armë zjarri dhe hynë në shkollë, tha McDonald.
Brenda disa minutash ata e gjetën autorin e të shtënave, i cili vdiq nga ajo që policia thotë se ishte një plagë me armë zjarri e shkaktuar vetë.
Autoritetet gjetën dy armë zjarri - një armë të gjatë dhe një pistoletë të modifikuar - në vendngjarje. Por McDonald tha se mbetet e paqartë roli i saktë që luajtën armët e zjarrit në të shtënat.
Policia më pas filloi të kërkonte viktima në të gjithë shkollën. Dy viktima u dërguan në spital me ambulancë ajrore dhe mbeten në spital.
Tumbler Ridge ka rreth 2,400 banorë dhe shkolla e saj e mesme ka 160 nxënës në klasat 7-12.
Kryeministri kanadez Mark Carney tha se nxënësit dhe mësuesit "ishin dëshmitarë të një mizorie të padëgjuar" gjatë të shtënave, duke vënë në dukje se disa viktima mbeten në spital "duke luftuar për jetën e tyre". /Telegrafi/
