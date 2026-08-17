Policia jep detaje për aksidentin në Malishevë - katër vetura u goditën, lëndohet rëndë polici
Policia e Kosovës ka dhënë detaje të reja për aksidentin e rëndë të trafikut që ndodhi mbrëmë në rrugën “Ibrahim Mazreku” në Malishevë.
Sipas Policisë, rreth orës 20:20, një vozitës kosovar, duke drejtuar veturën me shpejtësi të madhe, ka goditur katër automjete, ndërsa më pas edhe një zyrtar policor që ishte duke rregulluar komunikacionin.
Si pasojë e aksidentit, zyrtari policor ka pësuar lëndime të rënda trupore, ndërsa pesë persona të tjerë kanë pranuar tretman mjekësor.
Për aksidentin dhe lëndimet e raportuara ka dhënë detaje edhe Policia e Kosovës, ndërsa më herët ishte raportuar se në aksident ishin përfshirë katër automjete.
I dyshuari është arrestuar dhe pas tretmanit mjekësor me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Njësitë përkatëse policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po hetojnë rrethanat e aksidentit. /Telegrafi/