Policia jep detaje nga gjuajta me armë mes dy grupeve në Gjilan ku u plagos një person
Një person ka mbetur i plagosur si pasojë e një shkëmbimi zjarri mes dy grupeve nga veturat, ka njoftuar Policia e Kosovës.
Ngjarja ka ndodhur më 4 shkurt, rreth orës 18:00 në Gjilan. I plagosuri është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK.
Policia ka arrestuar dy persona të dyshuar dhe ka konfiskuar gëzhoja, karikatorë, fishekë, telefona mobilë dhe dy vetura.
“Njësitet e hetuesisë kanë arritur që të identifikojnë tre persona të dyshuar meshkuj kosovarë, ku dy prej tyre janë arrestuar dhe nga ta janë konfiskuar; 7 gëzhoja të kalibrit 9mm, dy karikatorë me 18 fishekë të kalibrit 7.62 mm, celularë dhe dy vetura”, thuhet në njoftimin e organeve të rendit.
Me vendim të prokurorit dy të dyshuarit pas intervistimit dërgohen në mbajtje, ndërsa rasti është nën hetime.