Policia italiane përdor gaz lotsjellës ndaj protestuesve pranë vendit të Lojërave Olimpike
Policia italiane ka qëlluar me gaz lotsjellës dhe topa uji ndaj protestuesve që hodhën fishekzjarrë, bomba tymi dhe shishe pranë një vendi ku zhvillohen Lojërat Olimpike Dimërore.
Oficerët me pajisje speciale dhe me mburoja u përballën me rreth 100 protestues, disa prej të cilëve mbanin kapela dhe shalle për të mbuluar fytyrat, pasi ata u shkëputën nga një demonstratë kryesore dhe dukej se po përpiqeshin të arrinin në pistën e hokejit në akull të Santagiulias.
Një grup protestuesish hodhën gjithashtu bomba tymi dhe fishekzjarrë rreth 800 metra larg Fshatit Olimpik, ku po qëndrojnë rreth 1,500 atletë. Gjashtë persona u arrestuan gjatë përleshjes, sipas burimeve policore, transmeton Telegrafi.
Demonstrata kryesore pa rreth 10,000 njerëz që dolën në rrugët e Milanos të shtunën, në ditën e parë të plotë të Lojërave Olimpike Dimërore, për të protestuar kundër ndikimit mjedisor, ekonomik dhe social të Lojërave.
Ndërkohë, rrjeti hekurudhor në Italinë veriore u godit nga një akt "sabotimi serioz", sipas Ministrisë së Transportit të vendit.
Policia raportoi tre akte sabotimi në tre vende të ndryshme, duke çuar në vonesa të pasagjerëve deri në dy orë e gjysmë.
Infrastruktura hekurudhore pranë Bolonjës u dëmtua të shtunën, duke shkaktuar mbylljen e përkohshme të stacionit të trenave me shpejtësi të lartë të qytetit, pasi udhëtimet me tren u ndërprenë në ditën e parë të plotë të Lojërave Olimpike Dimërore.
Një kabinë, që përmbante një ndërrues shinash, u vu në flakë në një sulm herët në mëngjes pranë Pesaros, në bregdetin e Adriatikut.
Disa orë më vonë, kabllot elektrike të përdorura për të zbuluar shpejtësinë e trenave u gjetën të prera në Bolonja, ndërsa një pajisje shpërthyese rudimentare u zbulua pranë një shine në një vend aty pranë.
Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për incidentet, të cilat duket se kanë qenë të koordinuara, tha një zëdhënëse e policisë.
Zëvendëskryeministri Matteo Salvini, i cili kryeson ministrinë e transportit, tha për sulmet: "Këto veprime me seriozitet të paparë nuk e dëmtojnë në asnjë mënyrë imazhin e Italisë në botë, një imazh që lojërat do ta bëjnë edhe më bindës dhe pozitiv".
Marshimi u organizua nga sindikatat bazë, grupet e të drejtave të strehimit dhe aktivistët e komunitetit të qendrave sociale.
Protestuesit mbanin prerje kartoni të pemëve për të përfaqësuar pemët që u prenë për të ndërtuar pistën e re të bobsledit në Cortina për Lojërat Olimpike, duke argumentuar se projekte infrastrukturore si ky kanë dëmtuar mjedisin në komunitetet malore.
"Ata anashkaluan ligjet që zakonisht nevojiten për projekte të mëdha infrastrukturore, duke përmendur urgjencën për Lojërat", tha një protestues, duke shtuar se ishte i shqetësuar se kompania private që organizon ngjarjen përfundimisht do t'ua kalonte borxhin taksapaguesve italianë.
Komiteti Olimpik Ndërkombëtar argumenton se Lojërat përdorin kryesisht objektet ekzistuese, duke i bërë ato më të qëndrueshme.
Policia e vuri nën kontroll grupin e ndarë të protestuesve të dhunshëm para se të mbaronte demonstrata kryesore, sipas agjencisë italiane të lajmeve ANSA. /Telegrafi/
