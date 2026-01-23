Policia e Prokuroria me detaje për aksionin në Prizren, u angazhuan 200 zyrtarë policorë
Prokuroria Themelore në Prizren, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ka ndërmarrë veprime hetimore lidhur me dyshimet për kryerjen e veprave penale kundër të drejtës së votimit, pas informatave publike që lidhen me procesin e rinumërimit të votave në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR), përkatësisht në Qendrën Komunale të Numërimit (QKN) në Prizren.
Sipas njoftimit zyrtar, hetimet po zhvillohen nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion në Prizren, në koordinim me Drejtorinë Rajonale të Policisë dhe Prokurorinë Themelore, për dyshime për kryerjen e veprave penale nga Kapitulli XVIII i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, që kanë të bëjnë me cenimin e të drejtave të votimit.
Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, pas intervistimit të personave të dyshuar për veprat penale “Falsifikimi i rezultateve të votimit”, “Kanosja” dhe “Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin”, janë ndaluar për 48 orë gjithsej 109 persona.
Prokuroria Themelore në Prizren ka bërë të ditur se, brenda afateve ligjore, do të vlerësojë parashtrimin e kërkesave për sigurimin e prezencës së të pandehurve në procedurë.
Në këtë aksion janë angazhuar katër prokurorë të shtetit nga Departamenti i Krimeve të Rënda, si dhe rreth 200 zyrtarë policorë.
Prokuroria dhe Policia e Kosovës kanë ritheksuar përkushtimin e tyre në luftën kundër kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të të gjithë personave që bien ndesh me ligjin./Telegrafi/