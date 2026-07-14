Policia e Ontarios: Mos sillni granata në stacionet e policisë
Policia në Ontario po u kujton banorëve të mos sjellin eksplozivë në stacionet e policisë, pasi një granatë e pashpërthyer e Luftës së Dytë Botërore u dorëzua në një stacion të Otavës.
Policia Provinciale e Ontarios tha se një banor e solli granatën në Detashmentin OPP në Otavë të premten, transmeton Telegrafi.
"OPP dëshiron t'i kujtojë publikut se nëse gjeni sende të tilla, ju lutemi mos i transportoni ato në stacionin tuaj lokal të policisë", shkroi rajoni lindor i OPP në mediat sociale.
"Kjo padyshim mund të jetë jashtëzakonisht e rrezikshme për personin që sjell sendin dhe të tjerët përreth", shtuan ata.
Zyrtarët u rekomanduan banorëve që në vend të kësaj të lënë çdo eksploziv aty ku gjendet dhe të raportojnë vendndodhjen tek autoritetet.
"Policia do të organizojë që njësia e tyre e asgjësimit të eksplozivëve të vijë për ta asgjësuar në mënyrë të sigurt sendin," thuhej në postim. /Telegrafi/