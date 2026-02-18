Policia e Kosovës realizon kontrolle të intensifikuara të kamionëve dhe autobusëve sipas planit ROADPOL
Policia e Kosovës ka zhvilluar gjatë javës 09–15 Shkurt 2026 kontrolle intensive të mjeteve të transportit të mallrave dhe udhëtarëve në kuadër të planit ROADPOL 2026 (Rrjeti Evropian i Policive Rrugore), me qëllim rritjen e sigurisë në trafik dhe parandalimin e aksidenteve.
Sipas raportit të Policisë, gjatë kësaj periudhe janë realizuar 929 pika kontrolli, ku janë kontrolluar gjithsej 2,366 mjete kamionësh dhe autobusësh.
Nga këto kontrolle, për parregullsitë e konstatuara janë shqiptuar 406 gjoba për kundërvajtje të ndryshme.
“Ky plan operacionale ka për qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe kontrollin e transportit të mallrave dhe udhëtarëve. Prezenca jonë e shtuar në të gjitha rrugët e vendit ndihmon në parandalimin e aksidenteve dhe garantimin e një trafiku më të sigurt për të gjithë qytetarët”, theksojnë nga Policia e Kosovës.
Kontrollet e këtij lloji do të vazhdojnë edhe në periudha të tjera, në përputhje me planet operacionale të ROADPOL, për të siguruar respektimin e rregullave dhe standardeve të trafikut rrugor. /Telegrafi/