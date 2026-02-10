Policia e Koresë së Jugut bastisi agjencinë e spiunazhit lidhur me fluturimin e dyshuar të dronit në Korenë e Veriut
Autoritetet e Koresë së Jugut bastisën agjencinë e inteligjencës së vendit të martën, si pjesë e një hetimi mbi një ndërhyrje të dyshuar me dron në Korenë e Veriut, një episod që mund të minojë përpjekjet e Seulit për të përmirësuar lidhjet me Phenianin.
Koreja e Veriut ka thënë se ka rrëzuar një dron mbikëqyrës pranë qendrës industriale të Kaesong në janar, duke akuzuar fqinjin e saj se po përpiqet të mbledhë informacione mbi "objektiva të rëndësishëm".
Seuli mohoi çdo përfshirje zyrtare, me presidentin e Koresë së Jugut, Lee Jae-myung që tha se një akt i tillë do të ishte i barabartë me "të qëlluarit në Veri".
Por një task forcë e përbashkët ushtarake-policore tha të martën se po hetonte tre ushtarë në detyrë aktive dhe një punonjës të agjencisë së spiunazhit, për të "vendosur plotësisht të vërtetën".
Hetuesit e Koresë së Jugut bastisën 18 vende me interes, duke përfshirë Komandën e Inteligjencës së Mbrojtjes dhe Shërbimin Kombëtar të Inteligjencës.
Ushtria e Koresë së Veriut tha se ka rrëzuar një dron që mbante "pajisje mbikëqyrjeje" në fillim të janarit, sipas një deklarate nga agjencia qendrore Koreane e lajmeve.
Fotot e publikuara nga agjencia treguan rrënojat e një mjeti fluturues me krahë në tokë pranë një koleksioni komponentësh gri dhe blu, që dyshohet se përfshinin kamera.
Droni kishte ruajtur pamje të "objektivave të rëndësishëm", duke përfshirë zonat kufitare, tha një zëdhënës ushtarak i Koresë së Veriut në deklaratë.
Ish-presidenti i Koresë së Jugut, Yoon Suk-yeol, u akuzua më parë për përdorimin e dronëve për të shpërndarë fletëpalosje propagande mbi Korenë e Veriut në vitin 2024.
Lee është zotuar të përmirësojë lidhjet me Korenë e Veriut duke zhdukur provokime të tilla dhe madje ka sugjeruar që një falje e rrallë mund të jetë e justifikuar.
"Mendoj se duhet të kërkoj falje, por hezitoj ta them me zë të lartë", tha ai në dhjetor.
"Shqetësohem se nëse e bëj, kjo mund të përdoret si ushqim për beteja ideologjike ose akuza se jam pro-Veriut", shtoi ai.
Ministri i Unifikimit i Koresë së Jugut, Chung Dong-young, ka sugjeruar më parë se inkursioni i supozuar mund të ketë përfshirë zyrtarë ende besnikë ndaj ish-liderit të vijës së ashpër, Yoon.
Tre civilë janë akuzuar tashmë për rolin e tyre të supozuar në skandalin e dronëve.
Njëri prej tyre ka marrë publikisht përgjegjësinë, duke thënë se ka vepruar për të zbuluar nivelet e rrezatimit nga impianti i përpunimit të uraniumit Pyongsan i Koresë së Veriut.
Ish-presidenti Yoon aktualisht po gjykohet me akuzat se ka dërguar ilegalisht dronë në Korenë e Veriut, për të ndihmuar në krijimin e pretekstit për shpalljen e gjendjes ushtarake në fund të vitit 2024.
Prokurorët e kanë akuzuar Yoon se ka udhëzuar ushtrinë e Seulit për të fluturuar dronë mbi Phenian dhe për të shpërndarë fletëpalosje anti-Veri, në një përpjekje për të provokuar një përgjigje.
Ata thanë se Yoon dhe të tjerët "komplotuan për të krijuar kushte" që do t'i lejonin atij të forconte kontrollin e tij mbi pushtetin duke shpallur gjendjen ushtarake.
Përpjekja katastrofike e Yoon për të përmbysur sundimin civil dështoi përfundimisht.
65-vjeçari u rrëzua nga detyra në prill të vitit të kaluar.
Muajin e kaluar, Yoon u dënua me pesë vjet burg në vendimin e parë nga tetë gjyqe penale për debaklin e gjendjes ushtarake dhe akuza të tjera. /Telegrafi/