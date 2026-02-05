Policia e kap personin që ka mashtruar njerëzit për aksidente të rreme, të dëmtuarve u ka marrë 3.6 milion denarë
MPB Maqedoni njofton se dje (04.02.2026), oficerë policie nga Departamenti i Policisë Kriminale pranë SPB Shtip, në koordinim me Departamentin e Policisë Kriminale, ndërmorën masa operative dhe taktike për të zbardhur veprat penale të kryera më parë të mashtrimit në lidhje me aksidente të rreme trafiku.
"Personi P.S. (38) nga Ohri u privua nga liria. Pas një interviste zyrtare, P.S. shpjegoi mënyrën, vendin dhe kohën e kryerjes së nëntë veprave penale, gjashtë prej të cilave ishin në Shtip dhe tre në Vinicë, me ç'rast ankuesit u dëmtuan për afërsisht 3.600.000 denarë".
"Një padi penale u paraqit në Prokurorinë Publike të Shtipit me procedurë urgjente, dhe me propozim të Prokurorisë Publike të Shtipit, P.S. u nxor para gjykatësit për procedurë paraprake, ku iu caktua paraburgimi", thonë nga MPB.