Policia del me detaje për aksidentin e motoçikletave në Livoq të Gjilanit ku vdiq një person
Një aksident trafiku me pasoja fatale ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në fshatin Livoq të Gjilanit, ku një person ka humbur jetën dhe dy të tjerë kanë mbetur të lënduar.
Sipas Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur më 10 prill 2026, rreth orës 19:43, në të cilën janë përfshirë dy motoçikleta me drejtues meshkuj kosovarë.
Si pasojë e aksidentit, njëri nga drejtuesit ka pësuar lëndime vdekjeprurëse, ndërsa dy persona të tjerë janë dërguar për trajtim mjekësor.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. /Telegrafi/
