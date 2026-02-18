Policia arreston një burrë me pushkë duke vrapuar drejt ndërtesës së Kapitolit të SHBA-së
Policia në Uashington, DC, ka arrestuar një 18-vjeçar ndërsa ai vraponte drejt ndërtesës së Kapitolit, selisë së Kongresit të SHBA-së, i armatosur me një pushkë të mbushur dhe municion shtesë.
I dyshuari, i identifikuar si Carter Camacho nga Smyrna në shtetin e Xhorxhias, mbante veshur një jelek taktik dhe doreza, dhe kishte municion shtesë së bashku me pushkën e mbushur, tha policia të martën, transmeton Telegrafi.
I dyshuari kishte vrapuar "disa qindra metra" drejt ndërtesës së Kapitolit, duke tundur një pushkë të stilit luftarak, përpara se të kapej nga policia, tha shefi i policisë së Kapitolit të SHBA-së, Michael Sullivan.
Oficerët e sfiduan të dyshuarin dhe e urdhëruan të lëshonte armën. Ai iu bind urdhrit, u shtri përtokë dhe u arrestua dhe u mor në paraburgim, tha policia.
Nuk u dha asnjë motiv nga policia, e cila tha se veprimet e të dyshuarit ishin nën hetim, përfshirë nëse ai kishte ndërmend të synonte Kongresin, i cili aktualisht nuk është në seancë.
"Kush e di çfarë do të kishte ndodhur nëse nuk do të kishim oficerë në këmbë këtu", tha Sullivan në një konferencë për shtyp.
Policia më vonë gjeti makinën Mercedes SUV të të dyshuarit të parkuar përpara kopshtit botanik të SHBA-së në Maryland Avenue aty pranë. Brenda makinës u zbuluan një maskë gazi dhe një helmetë Kevlar.
Sullivan u tha gazetarëve se i dyshuari nuk njihej nga autoritetet.
"Automjeti nuk ishte i regjistruar në emër të tij dhe ai ka adresa të shumta", shtoi ai.
Policia e Kapitolit të SHBA-së tha në një deklaratë se i dyshuari përballet me akuza për aktivitete të paligjshme, si dhe për mbajtjen e një pushke pa leje, posedimin e një arme zjarri të paregjistruar dhe municioneve të paregjistruara.
Arrestimi i së martës u bë një javë para se presidenti i SHBA-së, Donald Trump të mbajë fjalimin e tij për gjendjen e kombit në Kongres.
Incidenti nuk do të ndryshojë përgatitjet e sigurisë për ngjarjen, tha policia.
"Ne e marrim shumë, shumë seriozisht fjalimin për Gjendjen e Kombit", tha Sullivan, shefi i policisë. /Telegrafi/