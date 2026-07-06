Polici izraelit filmohet duke hedhur një granatë tymi në një makinë në Bregun Perëndimor
Policia izraelite ka filluar hetimet pasi kamerat e sigurisë shfaqin një oficer të policisë kufitare duke hedhur një granatë tymi në një makinë në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Pamjet tregojnë oficerin që i afrohet makinës në kampin e refugjatëve palestinezë Qalandia dhe u bërtet atyre që ishin brenda, transmeton Telegrafi.
Pas një shkëmbimi të shkurtër, ai hedh granatën tymi përmes derës së hapur dhe e detyron atë të mbyllet ndërsa shoferi përpiqet të shpëtojë. Ka një shpërthim dhe është i dukshëm tymi.
Dy pasagjerët ikin nga ana tjetër përpara se oficeri të duket duke qëlluar me pushkë ndërsa ata përkulen për t'u fshehur.
Grupi izraelit i të drejtave të njeriut B'Tselem tha se të gjithë në makinë mbijetuan.
Policia u tha mediave izraelite se oficeri nuk kishte vepruar "në përputhje me procedurën".
Ajo tha se incidenti ishte transferuar në departamentin e hetimeve të brendshme të policisë. /Telegrafi/