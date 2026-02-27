Një burrë u arrestua në New York për sulm ndaj policëve me topa bore.

Ngjarja ndodhi këtë javë, kur forcat e rendit u përgjigjën një thirrjeje për ndihmë në një park.

Komisionerja e Policisë së New York-ut, Jessica Tisch, e përshkroi sjelljen e sulmuesve si “turpëruese” dhe “kriminale”.

Sipas agjencisë Associated Press, disa oficerë u shtruan në spital, por detajet rreth lëndimeve të tyre nuk janë bërë publike. /Telegrafi/

