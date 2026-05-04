POET I COKATUR
Poezi nga: Jeff Weddle
Përktheu: Fadil Bajraj
Duhet të shkruaj ose do të çmendem
dhe askujt s’i ha palla.
Nuk po ia drejtoj gishtin askujt.
Seriozisht, kë mund të fajësoj
që nuk më lexojnë?
Nuk i fajësoj,
megjithëse e lexoj veten me obsesivitet,
sall për të kompensuar
mungesën e interesit të të tjerëve.
Ma merr mendja se meritoj mëshirë
për shkak të këtij mallkimi
që më nënshtron.
Jo se e dua – mëshirën –
sepse nuk e dua.
Dua që njerëzit të lexojnë ose të kenë frikë
ose të më duan.
Ama do të pranoja mëshirën
anipse nuk bëhet fjalë për të.
Kujtoj se jam i cokatur
dhe e di që ky nuk është problemi yt.
Megjithatë, të lutem, ulu.
Mos i jep vetes zahmet.
Mos piskat!
Askush nuk po vjen të të ndihmojë. A mund të të lexoj një poezi?
