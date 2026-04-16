Po shkonte në makinë pasi përfundoi mësimi, ndërron jetë papritur mësuesi në Maliq
Një mësues, 55 vjeç, në fshatin Marjan, Maliq, 55 vjeç, ka ndërruar jetë këtë të premte, 16 prill, pasi përfundoi mësimin.
Sipas informacioneve paraprake, mësuesi me iniciale A.B., nga rrethi i Devollit, pas përfundimit të procesit mësimor, teksa po shkonte drejt automjetit të tij, dyshohet se ka pësuar një infarkt, duke humbur jetën në vend.
Për shkak të distancës dhe kushteve të vështira infrastrukturore në zonë, trupi i pajetë është transportuar me vonesë drejt morgut të spitalit të Korçës për ekzaminime të mëtejshme.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave./Tv Klan
