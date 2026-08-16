Po rinovoni banjën? Ky trend me pllaka mund ta ndryshojë krejt pamjen e saj
Një zgjedhje e unifikuar e pllakave mund ta bëjë hapësirën të duket më e pastër, më e gjerë dhe dukshëm më elegante
Banjoja prej kohësh nuk është vetëm një hapësirë funksionale. Gjithnjë e më shpesh ajo projektohet si një spa e vogël në shtëpi, me materiale dhe ngjyra që krijojnë ndjesinë e qetësisë dhe luksit.
Një nga trendet që po tërheq vëmendjen në mobilim është “tile drenching” – përdorimi i së njëjtës pllakë, ose i modeleve shumë të ngjashme, në dysheme, mure dhe pjesë të tjera të banjës.
Rezultati është një ambient i unifikuar, modern dhe vizualisht më i gjerë.
Çfarë është “tile drenching”?
Ideja është e thjeshtë: në vend që dyshemeja, muret, zona e dushit dhe elementet e tjera të kenë pllaka të ndryshme, përdoret i njëjti material ose i njëjti tonalitet në sa më shumë sipërfaqe.
Pllakat mund të vazhdojnë nga dyshemeja në mure, rreth vaskës ose dushit, në kamare dekorative, e në disa raste edhe në tavan.
Kjo vazhdimësi i eliminon kufijtë e fortë vizualë dhe krijon përshtypjen e një hapësire më të qetë dhe më të kuruar, transmeton Telegrafi.
Pse funksionon veçanërisht mirë në banjot e vogla?
Në një banjë të vogël, kombinimi i shumë ngjyrave, motiveve dhe materialeve mund ta bëjë hapësirën të duket edhe më e ngushtë.
Kur përdoret e njëjta pllakë në dysheme dhe mure, syri nuk ndalet në ndarje të shumta. Sipërfaqet duket sikur vazhdojnë njëra në tjetrën dhe ambienti fiton më shumë thellësi.
Përparësitë kryesore janë:
- pamje më e unifikuar dhe elegante;
- më pak ndërprerje vizuale;
- ndjesi e një hapësire më të madhe;
- më pak kombinime materialesh dhe ngjyrash;
- efekt që kujton hotelet luksoze dhe spa-t moderne.
Pllakat e mëdha e bëjnë efektin edhe më të fortë
Pllakat me format të madh janë veçanërisht të përshtatshme për këtë stil. Sa më pak fuga të ketë, aq më e pandërprerë duket sipërfaqja.
Ngjyrat neutrale si bezha, kremi, e bardha, grija dhe nuancat e rërës krijojnë një atmosferë të qetë dhe elegante pa pasur nevojë për shumë dekorime.
Një tjetër zgjedhje shumë efektive janë pllakat që imitojnë mermerin ose gurin natyral. Ato sjellin teksturë dhe karakter, por ruajnë njëkohësisht ndjesinë e vazhdimësisë.
Cilat motive duhet shmangur?
Edhe pse “tile drenching” lejon eksperimentim, shumë motive të ndryshme ose kontraste të forta mund ta prishin efektin.
Nëse synoni një banjë elegante dhe moderne, zgjidhni pllaka njëngjyrëshe ose me motive të buta. Qëllimi është që sipërfaqet të lidhen mes tyre dhe jo të konkurrojnë për vëmendje.
Mos harroni anën praktike
Pamja nuk duhet të jetë kriteri i vetëm. Pllakat e banjës duhet të jenë të përshtatshme për ambiente me lagështi, ndërsa për dyshemenë duhet kontrolluar edhe rezistenca ndaj rrëshqitjes.
Pllakat e mëdha krijojnë më pak fuga dhe mund ta lehtësojnë mirëmbajtjen, por montimi profesional dhe hidroizolimi i duhur janë vendimtarë për jetëgjatësinë e banjës.
Kur realizohet siç duhet, “tile drenching” mund ta transformojë edhe një banjë të vogël në një hapësirë që duket më e madhe, më e shtrenjtë dhe shumë më afër atmosferës së një hoteli luksoz. /Telegrafi/