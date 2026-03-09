Po kërkoni pronë për banim apo investim? Këto 4 oferta nga Pro Real Estate mund t’ju interesojnë
Tregu i patundshmërive në Prishtinë po vazhdon të zhvillohet me ritëm të shpejtë, duke ofruar gjithnjë e më shumë alternativa për banim dhe investim.
Kërkesa për apartamente, shtëpi familjare dhe hapësira të veçanta banimi është rritur ndjeshëm në vitet e fundit, ndërsa zona të ndryshme të qytetit po ofrojnë mundësi të ndryshme për blerësit.
Në ofertën e kësaj jave, në bashkëpunim me Pro Real Estate, Telegrafi Real Estate prezanton disa prona që reflektojnë këtë shumëllojshmëri të tregut - nga apartamente dhe penthouse në lagje të kërkuara të Prishtinës, deri te një shtëpi familjare me oborr privat dhe një truall me potencial për zhvillim turistik.
Një nga hapësirat më të veçanta në ofertë është një penthouse në Dragodan, një zonë që vazhdon të mbetet ndër më të preferuarat për banim në kryeqytet, falë qetësisë dhe afërsisë me qendrën e qytetit. Po ashtu, në Bregun e Diellit, një nga lagjet më të konsoliduara të Prishtinës, ofrohet një banesë me qasje të shpejtë në shërbime, shkolla dhe hapësira të përditshme të jetesës.
Për ata që kërkojnë më shumë privatësi dhe hapësirë, në ofertë është edhe një shtëpi me sipërfaqe të konsiderueshme, pishinë dhe oborr privat në lagjen NIC, një zonë që vitet e fundit është zhvilluar si një prej lagjeve rezidenciale të qytetit.
Ndërkohë, për investitorët që shohin potencial përtej qytetit, Brezovica vazhdon të mbetet një nga zonat më të diskutueshme për zhvillim turistik në Kosovë. Trualli i ofruar në këtë zonë paraqet një mundësi për ndërtimin e vilave apo projekteve turistike, duke përfituar nga potenciali i turizmit malor dhe zhvillimeve të ardhshme në këtë destinacion.
Nëse jeni duke kërkuar një pronë për banim, investim apo zhvillim biznesi, oferta në treg është shumë më e gjerë.
Vizitoni rubrikën Telegrafi Real Estate për të parë më shumë prona për shitje apo qira, nga apartamente dhe shtëpi deri te truaj dhe hapësira biznesi.