Në treg ofrohet për shitje banesë me sipërfaqe 72.45m², e pajisur me fletë poseduese, e vendosur në Bregun e Diellit, në rrugën “Xheladin Hana”, në kompleksin Famis - ndërtim nga Famis Co Holding.
Banesa ka orientim nga veriu dhe përfshin kuzhinë, një dhomë gjumi, një banjo dhe ballkon, me organizim praktik për jetesë komode.
Ngrohja realizohet me energji elektrike, ndërsa ndërtesa është e pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë për vendparkim.
Lokacioni është një nga pikat më të preferuara për banim në qytet, me qasje të shpejtë në rrugën kryesore dhe në afërsi të qendrës së mjekësisë familjare, qendrës tregtare, shkollës fillore dhe shërbimeve të tjera të nevojshme për jetesë të përditshme.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 1 dhomë gjumi
- 1 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
- TV
Kontakti:
Agjenti: Kened Tahiri
Emaili: kened.tahiri@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
