PLD: Disa ujqër dolën nga kafazi në Kopshtin Zoologjik të Shkupit dhe hëngrën disa kangurë dhe zogj
PLD kërkon një reagim të shpejtë nga Kopshti Zoologjik, Qyteti i Shkupit, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe të gjitha institucionet kompetente, pas incidentit të fundit të së shtunës, me arratisjen e ujqërve të bardhë nga kafazi që hëngrën 4 kangur dhe disa zogj emu.
Ata kujtojnë se Kopshti Zoologjik po e ndjekin incidente të pakëndshme që nga fillimi i mandatit të kryetares së mëparshme Danella Arsovska.
Kopshti Zoologjik i Shkupit u shndërrua në një thertore për kuaj për ushqim në kopsht, me gjak të derdhur në Bulevardin Ilinden, kafshët vdisnin rregullisht në rrethana të paqarta, gjirafat, një elefant, një shqiponjë perandorake, luani Zika ngordhi, pastaj kuajt e rrallë dhe të mbrojtur të Przevalskit, delet barbare ngordhën, ndërsa pati edhe një epidemi të gripit të shpendëve.
Pas disa orësh ndjekjeje të kafshëve nga punonjësit, ujqërit u kthyen në habitatet e tyre, por Kopshti Zoologjik nuk e raportoi këtë incident askund, edhe pse është një vend me shumë vizitorë, siguria e të cilëve mund të vihet në pikëpyetje", thonë nga PLD.
Ata kërkojnë që autoritetet e Kopshtit Zoologjik dhe Qytetit të Shkupit të dalin me një shpjegim për incidentin, të thonë nëse habitatet e kafshëve, veçanërisht ato që janë kërcënuese për jetën, janë të siguruara në mënyrë adekuate, dhe ta mbyllin kopshtin zoologjik për vizitorët derisa të zgjidhet incidenti dhe të përcaktohet përgjegjësia./Telegrafi/