PlayStation 6 mund të ofrojë të paktën tri herë më shumë performancë se PS5
Rrjedhjet e informacionit kanë paraqitur një pamje mjaft të qartë se si mund të performojnë PlayStation 6 dhe Xbox i gjeneratës së ardhshme.
Megjithatë, shifrat e disponueshme lënë hapësirë të konsiderueshme për interpretim kur vlerësohet performanca në botën reale, transmeton Telegrafi.
Mungesa e RAM-it po e bën gjithashtu çmimin gjithnjë e më të vështirë për t'u parashikuar, megjithëse konsola e ardhshme e Sony-t mund të arrijë ende një çmim katërshifror, të cilin shumë e kanë frikë.
Kanali në YouTube, Moore's Law Is Dead kohët e fundit bëri pretendime të reja në lidhje me performancën e konsolave të ardhshme të gjeneratës së ardhshme, bazuar në dokumente të brendshme të supozuara të rrjedhura nga AMD.
Edhe pse shumica e analistëve presin që PlayStation 6 të përmirësojë ndjeshëm performancën e gjurmimit të rrezeve në krahasim me PlayStation 5, ndikimi i tij i përgjithshëm në performancën e lojës mbetet një temë debati.
Performanca tradicionale mund të trefishohet - një përmirësim modest krahasuar me kërcimet midis gjeneratave të mëparshme të konsolave.
Hendeku në rënie pasqyron pohimet nga Sony dhe prodhuesit e tjerë se fitimet e rasterizimit po i afrohen një platoje.
Ndërkohë, PS6 mund të trajtojë operacionet e gjurmimit të rrezeve gjashtë deri në 12 herë më shpejt se paraardhësi i tij, duke nxitur krahasime me RTX 5090 të Nvidia-s.
Megjithatë, një tjetër informator i shquar, KeplerL2, nuk është dakord, duke vënë në dukje se performanca e gjurmimit të rrezeve nuk e tregon të gjithë historinë.
Edhe pse PS6 mund të përfundojë detyrat që lidhen me gjurmimin e rrezeve për secilin kuadër në afërsisht një të pestën e kohës që i duhet PS5, operacionet e tjera - duke përfshirë rasterizimin - ende shpesh luajnë një rol më të rëndësishëm.
Si rezultat, fitimet e përgjithshme të performancës për konsolën e gjeneratës së ardhshme mund të jenë pak mbi 300%, varësisht nga loja.
Titujt që mbështeten më shumë në gjurmimin e rrezeve mund të shohin përmirësime më të mëdha, por ndoshta jo me një rend madhësie.
Ndërsa konsolat nuk ofrojnë kurrë një krahasim të përafërt me kartat grafike të PC-së, informacioni më i fundit e vendos RTX 4080 si homologun më të afërt të PC-së të PS6. /Telegrafi/