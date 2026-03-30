Plani i miratuar, 80 përqind e refugjatëve sirianë kthehen nga Gjermania në atdheun e tyre
Kancelari gjerman Friedrich Merz tha të hënën se ai dhe presidenti sirian Ahmed al-Sharaa duan që 80% e sirianëve në Gjermani të kthehen në atdheun e tyre, ndërsa ish-udhëheqësi i rebelëve islamistë vizitoi Berlinin.
Ekonomia kryesore e Evropës është shtëpia e diasporës më të madhe siriane në Bashkimin Evropian me më shumë se një milion, shumë prej të cilëve mbërritën gjatë kulmit të fluksit të emigrantëve në vitet 2015-2016.
Pas takimit me al-Sharaa në Berlin, Merz tha se të dy udhëheqësit po "punonin së bashku që më shumë sirianë të jenë në gjendje të kthehen", transmeton Telegrafi.
Kancelari gjerman, i cili e ka bërë një politikë më të ashpër të imigracionit një përparësi që nga marrja e detyrës vitin e kaluar, tha se ai dhe al-Sharaa kishin rënë dakord që tetë nga 10 sirianë në Gjermani duhet të kthehen "gjatë tre viteve të ardhshme".
Në udhëtimin e tij të parë në Gjermani që nga rrëzimi i udhëheqësit të fortë të vendit të tij Bashar al-Assad në fund të vitit 2024, al-Sharaa u zotua gjithashtu të punojë me Gjermaninë për të mundësuar kthimin e më shumë sirianëve.
Siria po "punon me miqtë tanë në qeverinë gjermane për të krijuar një model migrimi 'rrethor'", tha al-Sharaa.
Kjo do t'u "mundësonte sirianëve të kontribuonin në rindërtimin e atdheut të tyre pa hequr dorë nga stabiliteti dhe jeta që kanë ndërtuar këtu, për ata që dëshirojnë të qëndrojnë", tha ai.
Al-Sharaa, 43 vjeç, ka arritur të ndërtojë marrëdhënie me qeveritë perëndimore dhe ka bërë disa udhëtime jashtë shtetit, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Francën dhe Rusinë.
Si rezultat, shumë sanksione ndërkombëtare ndaj Sirisë janë hequr për të ndihmuar vendin të rindërtohet pas një lufte civile të përgjakshme 14-vjeçare.
Më parë, al-Sharaa tha në një forum të ministrisë së jashtme në Berlin se Siria kishte përjetuar një "sasi të madhe shkatërrimi" gjatë luftës së saj të gjatë civile, duke thënë se sirianët "duan të arrijnë pjesën tjetër të botës" siç bëri Gjermania pas Luftës së Dytë Botërore.
Ai vuri në dukje mundësitë e investimit në sektorët e energjisë, transportit dhe turizmit të Sirisë, duke e përshkruar atdheun e tij si shumë të larmishëm dhe me "një pasuri të madhe burimesh njerëzore".
Merz tha se Gjermania donte të "mbështeste" rindërtimin në Siri ndërsa ajo përpiqet të rindërtohet, duke shtuar se një delegacion i qeverisë gjermane do të udhëtonte në vend në ditët në vijim.
Megjithatë, Merz tha gjithashtu se i kishte theksuar al-Sharaa-s në takimin e tyre "se shumë projekte të përbashkëta në të ardhmen do të varen nga gjetja e një shteti të qeverisur nga sundimi i ligjit".
Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë kritikuar vizitën e al-Sharaa-s në Gjermani, duke treguar të kaluarën e tij islamiste dhe dhunën dhe paqëndrueshmërinë e vazhdueshme në Siri.
Protestuesit u mblodhën para ministrisë së jashtme të hënën duke valëvitur flamuj dhe pankarta kurde, duke theksuar kohën e al-Sharaa-s si militant islamist.
Pranë kancelarisë, dhjetëra sirianë dolën gjithashtu për të mirëpritur al-Sharaa-n, duke valëvitur flamurin e ri revolucionar të Sirisë dhe një banderolë që tregonte presidentin e rrethuar nga zemra.
Zëdhënësja e çështjeve të jashtme e partisë së Gjelbër Gjermane, Luise Amtsberg, i tha agjencisë së lajmeve AFP se Gjermania nuk duhet të angazhohet në një "normalizim të parakohshëm" të qeverisë së al-Sharaa-s.
Merz e kishte reduktuar politikën e Sirisë në çështjen e kthimeve "dhe po injoron situatën në terren", tha ajo.
Që kur al-Sharaa ka qenë në pushtet, tensionet sektare kanë vazhduar të shkaktojnë gjakderdhje të përsëritur në Siri, ndërsa grupi i Shtetit Islamik mbetet i lirë.
Pas përmbysjes së al-Asadit, Izraeli i zhvendosi forcat e tij në zonën e demilitarizuar të patrulluar nga OKB-ja në Lartësitë e Golanit të aneksuara nga Izraeli dhe ka kryer qindra sulme në Siri, si dhe inkursione të rregullta.
Ndërsa të premten, një hetim i Kombeve të Bashkuara i kërkoi qeverisë siriane të hetojë zyrtarët e lartë të sigurisë të përfshirë në shkeljet e kryera gjatë përleshjeve sektare verën e kaluar në të cilat vdiqën të paktën 1,700 njerëz, shumica dërrmuese nga pakica fetare Druze.
Al-Sharaa fillimisht planifikonte të vizitonte Gjermaninë në janar, por udhëtimi u shty pasi ai kërkoi t'i jepte fund luftimeve midis trupave qeveritare dhe Forcave Demokratike Siriane të udhëhequra nga kurdët në veri të vendit të tij.
KGD, një grup që përfaqëson komunitetin kurd në Gjermani, ka thënë se al-Sharaa "mban përgjegjësi për shkelje të shumta të të drejtave të njeriut, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit".
Sophie Bischoff, presidente e OJQ-së gjermano-siriane Adopt A Revolution, u tha gazetarëve se çdo mbështetje nga qeveria gjermane "duhet të lidhet me kushte të qarta" dhe paralajmëroi se "tendencat autoritare janë në rritje përsëri në Siri". /Telegrafi/