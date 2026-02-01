Plagoset një person në Mitrovicë, arrestohet i dyshuari
Sot rreth orës 14:00, Policia e Kosovës ka pranuar informatën për një person të plagosur në Mitrovicë nga arma e zjarrit.
Rasti ka ndodhur në rrugën “Ilaz Kodra”, ka njoftuar për Telegrafin zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.
Viktima i moshës madhore (mashkull) i plagosur është dërguar në spital për trajtim mjekësor.
"Si rezultat i veprimeve të shpejta operative dhe hetimore, Policia ka arritur të identifikojë dhe arrestojë një person të dyshuar, i cili dyshohet se ka plagosur viktimën. Në cilësinë e provës materiale, nga i dyshuari është konfiskuar një armë zjarri", ka shtuar Zahiti.
Hetuesit policorë, në koordinim me Prokurorin e rastit, janë duke vazhduar procedurat e mëtejme hetimore./Telegrafi/
