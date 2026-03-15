Petrushevski: Protesta e LSM-së për paga, një ngjarje politike e përkrahur nga LSDM
Deputeti i OBRM-PDUKM-së, Brane Petrushevski, pas protestës së djeshme të Federatës së Sindikatave të Maqedonisë, akuzoi LSM-në dhe LSDM-në se po vepronin në bashkëpunim dhe se protesta nuk ishte një shprehje autentike e pakënaqësisë së punëtorëve, por një ngjarje politike që u mbështet edhe nga partia opozitare.
Sipas konferencës për shtyp, ai pretendon se në protestë kishte njerëz me simbole të LSM-së dhe se, sipas tij, kjo tregon koordinim midis sindikatës dhe partisë.
Petrushevski tha se publiku "ka qenë i qartë që nga dje" se LSM dhe LSDM po veprojnë së bashku, duke shtuar se strukturat lokale të LSDM-së, sipas tij, morën pjesë në organizimin e protestës.
Deklarata e tij përmend gjithashtu aktivistë nga disa qytete, përfshirë Kumanovën, Tetovën dhe Strumicën, si pjesë e, siç pretendon ai, logjistikës që rrethon protestën.