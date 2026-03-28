Përmbytjet në Kenia, shkon në 108 numri i personave të vdekur
Javët e shirave të rrëmbyeshëm dhe përmbytjeve kanë vrarë deri tani 108 persona në Kenia.
Këtë e ka bërë të ditur Shërbimi Kombëtar i Policisë në një numër të përditësuar të vdekjeve.
Përmbytjet e menjëhershme, të cilat filluan mbrëmjen e 6 marsit, kanë shkaktuar shkatërrime të gjera në kombin e Afrikës Lindore, duke rrëmbyer dhjetëra automjete, duke ndërprerë udhëtimin ajror dhe duke dëmtuar infrastrukturën e energjisë.
Mbi 2,700 familje janë zhvendosur në të gjithë vendin, thanë autoritetet të premten.
Ndërsa intensiteti i reshjeve është lehtësuar në disa zona, policia paralajmëroi se rreziku i përmbytjeve vazhdon për shkak tokës së mbushur me ujë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate