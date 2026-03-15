Përfundon detyrimi ligjor për mbajtjen e pajisjeve dimërore në vetura
Detyrimi katërmujor për të pasur pajisje dimërore në automjetet që marrin pjesë në trafikun publik rrugor, i cili filloi më 15 nëntor, përfundon sot, sipas dispozitave të Ligjit për Sigurinë në Trafikun Rrugor.
Gomat e detyrueshme dimërore me shenjat "MS", "M+S", "M&S" dhe simbolin e një flok dëbore në një mal të stilizuar me tre maja ose gomat verore plus zinxhirët e dëborës nuk do të jenë të detyrueshme në automjetet në territorin e Maqedonisë nga nesër.
Gjoba për mospasje pajisjesh dimërore nga 15 nëntori deri më 15 mars është 45 euro në kundërvlerë në denarë.
