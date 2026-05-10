Përfundojnë riparimet, rikthehet në operim njësia A4 e TC Kosova A
Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar rikthimin në operim të Njësisë A4 të TC Kosova A, pas përfundimit të punimeve të riparimit në sistemin gypor të kaldajës dhe krijimit të kushteve teknike për startim.
“Njësia A4 e TC Kosova A është rikthyer me sukses në operim, pas përfundimit të punimeve të riparimit në sistemin gypor të kaldajës dhe krijimit të kushteve të nevojshme teknike për startim”, thuhet në njoftim.
Sipas KEK-ut, procesi i startimit është realizuar në përputhje me standardet teknike dhe të sigurisë.
“Startimi i njësisë, në përputhje të plotë me standardet teknike dhe të sigurisë, është realizuar në orët e hershme të mëngjesit, ndërsa procesi i sinkronizimit është realizuar me sukses rreth orës 09:00”, njofton KEK.
Korporata ka falënderuar stafin e përfshirë në këtë proces.
“KEK shpreh falënderim të veçantë për të gjithë punonjësit, ekipet profesionale të mirëmbajtjes mekanike dhe mirëmbajtjes elektrike për profesionalizmin, përkushtimin dhe gatishmërinë e treguar gjatë gjithë procesit të sanimit dhe rikthimit të njësisë në operim”, thuhet mes tjerash në njoftim.
Sipas KEK-ut, këto angazhime dëshmojnë përkushtimin për stabilitetin e prodhimit të energjisë elektrike në vend. /Telegrafi/