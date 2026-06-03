Një shtëpi në Ferizaj përfshihet nga zjarri, arrestohet një i dyshuar
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një shtëpi është përfshirë nga zjarri në Ferizaj, ndërkaq lidhur me rastin është arrestuar një i dyshuar.
Rasti ka ndodhur të martën, në ora 12:00.
“Ferizaj / 02.06.2026 – 12:00. Ankuesi mashkull kosovar ka njoftuar se shtëpia e tij është përfshirë nga zjarri”, thuhet në raport.
Sipas dëshmitarëve dyshohet se një person i dyshuar mashkull kosovar e ka shkaktuar zjarrin, cili është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Policia thekson se rasti është në procedurë hetimore. /Telegrafi/