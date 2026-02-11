Përfitimet shëndetësore që vijnë nga agjërimi gjatë muajit të Ramazanit
Agjërimi gjatë muajit të Ramazanit nuk është vetëm një praktikë shpirtërore, por mund të sjellë edhe përfitime të rëndësishme për shëndetin e trupit dhe të mendjes.
Ai mund të ndihmojë në menaxhimin e peshës, mbajtjen e metabolizmit në ekuilibër dhe kontrollin më të mirë të niveleve të sheqerit në gjak.
Duke respektuar agjërimin gjatë ditës, trupi merr pushim nga tretja e vazhdueshme, gjë që mund të ndihmojë në përmirësimin e funksionit metabolik dhe promovimin e shëndetit dhe mirëqenies së përgjithshme.
Por, cilat janë dobitë shëndetësore që ju sjell agjërimi gjatë muajit të Ramazanit? Më poshtë kemi renditur përfitimet.
Humbje të peshës dhe përmirësim të metabolizmit
Një nga përfitimet e para shëndetësore të agjërimit në Ramazan është se ndihmon në humbjen e peshës dhe përmirësimin e metabolizmit. Ndërsa trupi përshtatet me një sasi të kufizuar ushqimi dhe pije gjatë ditës, trupi fillon të përdorë yndyrën e ruajtur si burim energjie dhe e konsumon atë. Kjo çon në djegien e yndyrës dhe humbjen e peshës, dhe metabolizmi i trupit gjithashtu mund të përmirësohet, duke e bërë atë më efikas në djegien e kalorive.
Kontroll më të mirë të sheqerit në gjak
Agjërimi mund të ndihmojë në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak duke ulur rezistencën ndaj insulinës dhe duke përmirësuar ndjeshmërinë ndaj insulinës.
Kur një person agjëron, trupi detyrohet të përdorë glukozën e ruajtur për energji, që ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Agjërimi mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e inflamacionit në trup, i cili është një faktor kontribues në rezistencën ndaj insulinës. Përveç kësaj, agjërimi mund të ndihmojë në promovimin e humbjes së peshës, e cila është e rëndësishme për kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak, pasi yndyra e tepërt e trupit mund të çojë në rezistencë ndaj insulinës dhe nivele të larta të sheqerit në gjak.
Përforcon sistemin imunitar
Një nga përfitimet e rëndësishme të agjërimit në Ramazan është se forcon sistemin imunitar.
Gjatë një agjërimi, trupi kalon nga përdorimi i glukozës si burimi kryesor i energjisë në përdorimin e ketoneve, të cilat prodhohen nga rezervat e yndyrës. Ky ndryshim aktivizon një proces të quajtur autofagji, ku trupi fillon të shpërbëjë dhe riciklojë qelizat e dëmtuara, duke përfshirë ato në sistemin imunitar. Autofagjia ndihmon në përmirësimin e funksionit të sistemit imunitar, duke hequr qelizat imune të vjetra ose të dëmtuara dhe duke i zëvendësuar ato me të reja, të shëndetshme.
Agjërimi përmirëson gjumin
Agjërimi thuhet se ndihmon në përmirësimin e gjumit në disa mënyra.
Siç raportohet, agjërimi supozohet se zvogëlon nivelet e hormonit të stresit, kortizolit, i cili mund të ndërhyjë me gjumin. Përveç kësaj, ndër përfitimet e agjërimit në Ramazan është se ndikon me një rritje të prodhimit të hormonit melatonin që nxit gjumin. Mund të ndihmojë gjithashtu në rregullimin e ritmeve cirkadiane, të cilat janë ciklet natyrale 24-orëshe që rregullojnë shumë procese fiziologjike në trup, duke përfshirë gjumin. Duke përafruar ritmet natyrale të trupit me ciklin gjumë-zgjim, agjërimi mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë dhe kohëzgjatjes së gjumit.
Redukton presionin e gjakut
Agjërimi është treguar se ul presionin e gjakut duke ulur sasinë e natriumit në trup dhe duke reduktuar inflamacionin, i cili mund të çojë në hipertension. Gjithashtu promovon humbjen e peshës, e cila mund të kontribuojë më tej në uljen e presionit të gjakut. Për më tepër, agjërimi thuhet se përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, e cila gjithashtu shoqërohet me presionin e ulët të gjakut.