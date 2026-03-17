Përfaqësuesi i KE-së: Kosova të përshpejtojë reformat për anëtarësim në BE
Jiri Plecity përfaqësues i KE-së gjatë diskutimit në Parlamentin Evropian, ka folur edhe për çështjen e aplikimit të Kosovës për anëtarësinë në BE, duke theksuar nevojën për përshpejtimin e reformave.
Ai ka bërë të ditur se Komisioni Evropian mbetet i gatshëm të avancojë procesin e aplikimit të Kosovës, por përgjegjësia kryesore bie mbi vetë vendin.
“Komisioni mbetet i gatshëm të përgatisë një opinion për aplikimin e Kosovës për anëtarësim dhe, natyrisht, do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën në rrugën e saj evropiane”, u shpreh ai.
Megjithatë, Plecity theksoi se orientimi pro-evropian duhet të shoqërohet me hapa konkretë.
“Është e qartë se Kosova mban një përgjegjësi të madhe mbi supet e veta dhe, para së gjithash, orientimi i saj i fortë pro-evropian dhe mbështetja publike duhet të materializohen në reforma konkrete”, deklaroi ai.
Plecity paralajmëroi gjithashtu për urgjencën e përshpejtimit të procesit reformues.
“Po bëhet gjithnjë e më urgjente që Kosova të kompensojë kohën e humbur dhe të intensifikojë reformat”, tha Plecity.
Sipas tij, një rol të rëndësishëm në këtë drejtim ka edhe zbatimi i agjendës reformuese në kuadër të programit për Reforma dhe Rritje.
“Kjo përpjekje do të mbështetej ndjeshëm nga një zbatim më vendimtar i agjendës së reformave të Kosovës në kuadër të programit për Reforma dhe Rritje, i cili së fundmi është ratifikuar dhe tani duhet të fillojë të zbatohet”, përfundoi ai. /Telegrafi/