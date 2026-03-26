Instituti GAP: Përfaqësimi gjinor në drejtoritë komunale mbetet i ulët në fillim të mandatit qeverisës
Një analizë e publikuar nga Instituti GAP tregon se gratë vazhdojnë të jenë të nënpërfaqësuara në pozitat udhëheqëse të drejtorive komunale në Kosovë, pavarësisht premtimeve të shpeshta të dhëna gjatë fushatave zgjedhore për rritjen e rolit të tyre në vendimmarrje.
Sipas të dhënave të mbledhura në fillim të mandatit 2025–2029, vetëm 22% e drejtorive komunale udhëhiqen nga gra, ndërsa 71% drejtohen nga burra.
Premtimi 50/50 mbetet në letër, ekzekutivet komunale pa barazi gjinore - kritika për mungesë ndëshkimesh institucionale
Një pjesë prej 7% e pozitave mbeten ende pa emërime. Këto shifra dëshmojnë se përparimi në barazinë gjinore në nivel lokal është i kufizuar dhe se angazhimet politike nuk janë përkthyer plotësisht në veprime konkrete.
Analiza nxjerr në pah dallime të theksuara ndërmjet komunave: në disa prej tyre gratë kanë një përfaqësim relativisht më të lartë, ndërsa në shumë të tjera dominimi i burrave në pozita drejtuese mbetet i theksuar.
Në disa raste, një numër i konsiderueshëm i drejtorive ende nuk kanë udhëheqës të emëruar, duke e bërë edhe më të paqartë balancën përfundimtare gjinore.
Instituti GAP vlerëson se këto të dhëna reflektojnë nevojën për politika më të qëndrueshme dhe angazhim më të fortë institucional për të siguruar përfaqësim më të barabartë gjinor në strukturat vendimmarrëse lokale. /Telegrafi/
