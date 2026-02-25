Përcjellësit e pacientëve në Klinikën e Pediatrisë dhe të Kirurgjisë së Fëmijëve lirohen nga tarifa 3 euro
Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) ka njoftuar se përcjellësit e pacientëve të Klinikës së Pediatrisë dhe Klinikës së Kirurgjisë së Fëmijëve nuk do të paguajnë më tarifën prej tre eurosh për natë gjatë qëndrimit në klinikat e QKUK-së.
Nga kjo përjashtim përfshihen edhe përcjellësit e pacientëve të Klinikës së Onkologjisë dhe të gjitha klinikave ku trajtohen pacientë me sëmundje malinje, si dhe pacientët nën moshën 18 vjeç dhe ata me sëmundje kronike.
QKUK thekson se përcjellësit në këto dy klinika nuk kanë paguar asnjëherë këtë tarifë, ndërsa vendimi synon lehtësimin e kostove për familjet dhe të afërmit e pacientëve gjatë qëndrimit në spital.
Ky hap vjen në përputhje me Udhëzimin Administrativ në fuqi dhe ka për qëllim mbështetjen e pacientëve dhe të familjeve të tyre në trajtimin shëndetësor.