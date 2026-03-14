Për nder të 32-vjetorit të themelimit, shtëpia botuese “Dukagjini” dhuron lektyra shkollore për bibliotekat e shkollave
E themeluar më 14 mars 1994, në një periudhë sfiduese për librin, arsimin dhe kulturën shqiptare në Kosovë, shtëpia botuese “Dukagjini” sot shënon 32-vjetorin e themelimit të saj. E krijuar me iniciativën dhe përkushtimin e një grupi krijuesish dhe intelektualësh, kjo shtëpi botuese u krijua me misionin për ta mbajtur gjallë librin shqip dhe për të kontribuuar në zhvillimin e kulturës dhe të arsimit në vend.
Kjo datë konsiderohet e një rëndësie të madhe jo vetëm për “Dukagjinin”, por në përgjithësi për historinë e librit në Kosovë. Gjatë këtyre 32 viteve, kjo shtëpi botuese ka kontribuuar në pasurimin e kulturës dhe të edukimit në vendin tonë përmes botimeve të shumta letrare, shkencore dhe përkthimeve nga autorë të njohur botërorë, si dhe përmes teksteve shkollore që janë bërë pjesë e procesit mësimor të disa brezave.
Për shenjim të këtij përvjetori, shtëpia botuese “Dukagjini” ka vendosur të ndërmarrë një nismë simbolike dhe njëkohësisht të dobishme për komunitetin arsimor: dhurimin e një numri të konsiderueshëm të lektyrave shkollore për bibliotekat e shkollave nëpër Kosovë. Përmes këtij donacioni synohet pasurimi i fondit të librave në bibliotekat shkollore dhe nxitja e kulturës së leximit te nxënësit.
Kjo iniciativë është shenjë mirënjohjeje ndaj lexuesve, mësuesve dhe nxënësve, të cilët ndër vite kanë qenë pjesë e pandashme e rrugëtimit të kësaj shtëpie botuese. Njëkohësisht, ajo reflekton përkushtimin e vazhdueshëm të “Dukagjinit” për të mbështetur arsimin dhe për të promovuar librin si vlerë thelbësore të shoqërisë.
Shtëpia botuese “Dukagjini” mbetet përherë e përkushtuar ndaj misionit të saj për të sjellë botime cilësore, për të mbështetur autorët shqiptarë dhe për të kontribuuar në zhvillimin kulturor e arsimor të Kosovës.