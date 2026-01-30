Për kë është i dobishëm kolagjeni? Sqaron trajneri i fitnesit, Arbër Peci
Kolagjeni është një nga suplementet më të përfolura viteve të fundit, i cili reklamohet fuqishëm në rrjete sociale si TikTok dhe Instagram.
Kështu tha gjatë podcastit "Shëndeti në rend të parë", e mbështetur nga United Hospital, trajneri i fitnesit Arbër Peci, i cili po ashtu shtoi se marketingu shpesh e tejkalon realitetin shkencor.
Sipas tij, kolagjeni ka vlerën e vet, por nuk është suplement universal për të gjithë.
"Ai është veçanërisht i dobishëm për personat që kanë probleme me nyjet – qoftë në gjunjë, duar apo pjesë të tjera të trupit ku ka ngarkesë të madhe fizike. Te këta persona, ndikimi i kolagjenit vërehet dukshëm dhe relativisht shpejt”, shprehet Peci.
Siç tha Peci një tjetër fushë ku kolagjeni ka efekt është lëkura dhe flokët.
Ai theksoi se përdorimi i tij mund të ndihmojë në përmirësimin e elasticitetit të lëkurës, në rigjenerim dhe në zvogëlimin e thatësisë, si dhe në përmirësimin e cilësisë së flokëve.
“Kolagjeni nuk përdoret për rritje të masës muskulare”, thekson trajneri i fitnesit.
Ai shpjegon se, në thelb, kolagjeni është proteinë, e ngjashme me proteinat e tjera si whey, por me funksion tjetër në organizëm.
Ideja se kolagjeni ndihmon drejtpërdrejt në ndërtimin e muskujve është më shumë psikologjike sesa reale.
Sa i përket mënyrës së përdorimit, Arbër Peci rekomandon që kolagjeni të merret *në mëngjes, rreth 30 minuta para ushqimit, për përthithje më të mirë.
