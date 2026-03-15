Për katër vjet, 20 mijë pensionistë më shumë në Kosovë
20 mijë pensionistë të moshës i janë shtuar skemës sociale në Kosovë, në vetëm katër vitet e fundit.
E me rritjen e pensionistëve, shtetit i duhet ta zgjerojë edhe buxhetin për këtë kategori.
Kësisoj rreth 300 milionë euro janë paraparë në buxhetin e këtij viti, vetëm për pensione të moshës e kompensime.
“Tregu i forcës prodhuese të punës është duke rënë në mënyrë drastike dhe rritja e pensionistëve në moshën mbi 65 vjeç d.m.th vetëm në 13 vitet e fundit është rritur për 48.8 për qind dhe kjo duhet të analizohet për shkak që në një kohë të shkurtër Kosova mund të ballafaqohet me një skemë të shpenzimeve marramendëse”, thotë ekonomisti Shkumbin Misini.
Kështu, vlerësohet që vendi duhet të ndërhyjë e ta ruaj fuqinë punëtorë, para se të përfundoj si vend për asistencë sociale.
“Në Kosovë po bartet ajo që sot është brengë në vendet evropiane ku barra sociale po e ngarkon aq shumë buxhetin sa që është e pamundur që të mbijetohet. Besoj që kjo situatë dhe ky moment duhet të trajtohet në mënyrë institucionale që kjo të mos jetë pengesë e zhvillimit ekonomikë port ë rritet produktiviteti, të gjendet modaliteti I mbështetjes së tyre”, shprehet ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu.
Në total, përfshirë të gjitha kategoritë e pensioneve, për vitin e ardhshëm shteti ka paraparë plot 577 milionë euro./Tëve1