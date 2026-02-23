Pentagoni thotë se një tjetër sulm amerikan mbi anijet e narko-kartelëve në Detin e Karaibeve vret tre persona
Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar një tjetër sulm në Detin e Karaibeve, i cili, sipas saj, kishte në shënjestër kontrabandistët e drogës, duke vrarë tre persona.
Komanda Jugore (SOUTHCOM) e ushtrisë amerikane ndau pamje të sulmit të hënën, duke treguar një varkë të vogël që shpërtheu dhe u përfshi nga flakët pas sulmit, transmeton Telegrafi.
"Inteligjenca konfirmoi se anija po kalonte përgjatë rrugëve të njohura të trafikimit të drogës në Karaibe dhe ishte e përfshirë në operacione të trafikimit të drogës", tha SOUTHCOM në një deklaratë.
"Tre narko-terroristë meshkuj u vranë gjatë këtij aksioni. Asnjë forcë ushtarake amerikane nuk u lëndua", u tha ndër tjera.
Sulmi amerikan e çon numrin e të vdekurve nga sulmet me varka që filluan vitin e kaluar në rreth 150.
Mbrojtësit e të drejtave të njeriut kanë thënë se fushata ushtarake amerikane që synonte kontrabandistët e dyshuar të drogës përbën vrasje jashtëgjyqësore, dhe rrezikon të shkelë ligjet ndërkombëtare dhe vendase.
Administrata amerikane ka argumentuar se të gjitha varkat e synuara transportonin drogë, por ka ofruar pak prova përveç pamjeve të kokrrizuara të sulmeve.
Ekspertët e Kombeve të Bashkuara paralajmëruan vitin e kaluar se sulmet "duken të jenë vrasje të paligjshme të kryera me urdhër të një qeverie, pa një proces gjyqësor ose ligjor që lejon një proces të rregullt ligjor". /Telegrafi/
On Feb. 23, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/XUHImPAZik
— U.S. Southern Command (@Southcom) February 23, 2026