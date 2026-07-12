Pentagoni publikon pamje të reja për UFO-t: Nuk kemi parë kurrë diçka të tillë
Pentagoni publikoi një grumbull të ri dosjesh që lidhen me UFO-t, të njohura edhe si fenomene anomale të paidentifikuara, duke përfshirë një raport nga një pilot ushtarak i cili tha se një objekt misterioz ishte "ndryshe nga çdo gjë që kisha parë" në 28 vjet shërbim, sipas CBS News.
Publikimi përfshin gjithsej 40 materiale, 14 dokumente, 19 video, katër skedarë audio dhe tre imazhe, që vijnë nga një sërë agjencish, përfshirë Pentagonin, NASA-n, CIA-n, FBI-në dhe Departamentin e Energjisë.
Pentagoni i postoi materialet në faqen e tij të internetit për UFO-t, e cila përmban edhe dokumente tjera të publikuara sipas një urdhri ekzekutiv që presidenti amerikan, Donald Trump, nënshkroi më parë këtë vit.
Rreth gjysma e materialeve datojnë që nga viti 2010 ose më vonë, me video që tregojnë pamje infra të kuqe të kapura nga kamera ushtarake nga vende, përfshirë Oqeanin Paqësor perëndimor, Atlantikun dhe Lindjen e Mesme.
Një raportim dokumentoi një objekt të parë nga një pilot në vitin 2019 mbi Shtetet e Bashkuara lindore, së bashku me katër anëtarë të personelit tjetër.
Piloti tha se ata vunë re një objekt me karakteristika fluturimi të ndryshme nga çdo gjë që kishin parë në 28 vjet shërbim në Forcat Ajrore dhe Marinën, duke përshkruar një objekt të vogël poshtë aeroplanit që udhëtonte në vijë të drejtë me shpejtësi të lartë, të cilin e gjurmuan për afërsisht 10-15 sekonda para se të regjistronin videon.
Kur aviatori e zmadhoi për të marrë rezolucion më të mirë, shpejtësia e objektit e nxori atë jashtë fushëpamjes së kamerës.
Pas fluturimit, personeli nuk ishte në gjendje ta shpjegonte këtë.
Një dosje e rëndësishme nga Departamenti i Energjisë detajon një ndërhyrje nga një objekt i paidentifikuar në hapësirën ajrore mbi objektin e armëve bërthamore Pantex pranë Amarillo, Teksas, në shtator 2015.
Sipas raportit, rojet e sigurisë e vunë objektin në izolim dhe përdorën dylbi për të ndjekur një objekt krejtësisht të heshtur, të paidentifikuar, sipas Ground News. /Telegrafi/