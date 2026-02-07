Pentagoni i jep fund lidhjeve akademike me Harvardin
Departamenti Amerikan i Mbrojtjes po i shkëput lidhjet e tij akademike me Universitetin e Harvardit, me Sekretarin Pete Hegseth që akuzon universitetin më të vjetër amerikan se është një qendër e "aktivizmit të urrejtjes ndaj Amerikës".
Hegseth njoftoi se Pentagoni do t'i jepte fund trajnimit ushtarak të nivelit pasuniversitar, bursave dhe programeve të certifikimit me institucionin e Ivy League.
“Harvardi është bërë një fabrikë për ideologji të zgjuar dhe një terren pjellor për radikalët antiamerikanë që nuk përputhet me fokusin e departamentit", tha ai.
Për muaj të tërë, administrata Trump ka kërcënuar të shkurtojë fondet dhe të marrë masa të tjera kundër Harvardit, duke pretenduar se është "i zgjuar" dhe antisemit.
Javën e kaluar, presidenti Donald Trump njoftoi se do të kërkojë 1 miliard dollarë dëmshpërblim nga Harvardi, pasi akuzoi universitetin se "ka dhënë shumë budallallëqe”.
Ndryshe, Pentagoni do t'i japë fund marrëdhënies së tij akademike me shkollën në vjeshtë, duke i dhënë çdo personeli ushtarak që aktualisht ndjek mësimet kohë për të përfunduar studimet e tij.
Përveç kritikave për mësimdhënien në universitet, Hegseth tha se Pentagoni po e ndërpret gjithashtu Harvardin sepse disa nga programet e tij kërkimore kanë bashkëpunuar me Partinë Komuniste Kineze.
Sipas New York Times, midis viteve 2010 dhe 2025, Harvardi mori 560 milionë dollarë në dhurata dhe kontrata nga fondacione kineze, donatorë privatë dhe entitete qeveritare.
Hegseth akuzoi gjithashtu universitetin për inkurajimin e një "mjedisi në kampus që festonte Hamasin" dhe "lejonte sulme ndaj hebrenjve".
Administrata Trump e ka kritikuar vazhdimisht Harvardin për mënyrën se si i ka trajtuar protestat pro-palestineze, të cilat ndodhën në shumë kampuse universitare në muajt pas sulmit të 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit. /Telegrafi/