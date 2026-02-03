Pejë: Gjykata dënon me 3 vite e 4 muaj burg dhe 800 euro gjobë të pandehurin për vjedhje
Gjykata Themelore në Pejë ka shpallur aktgjykimin ndaj të pandehurit E.K., për veprat penale “Vjedhje e rëndë” dhe “Vjedhja”, përmes video-lidhjes/video-incizimit.
Sipas njoftimit të gjykatës, E.K. u shpall fajtor për pikat III dhe IV të aktakuzës. Pas unifikimit të dënimeve, ai u dënuar me një dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 3 vjet e 4 muaj, duke u llogaritur edhe koha që ka kaluar në paraburgim që nga 2 korriku 2025.
Përveç kësaj, gjykata ka shqiptuar gjobë prej 800 eurosh.
Gjykata ka refuzuar akuzat për pikat I, II dhe V të aktakuzës, pasi Prokuroria kishte hequr dorë nga këto pjesë të çështjes, sipas dispozitave ligjore përkatëse.
Të dyja palët kanë të drejtë të ankohen ndaj këtij aktgjykimi brenda 30 ditëve nga dita e pranimit të vendimit me shkrim.